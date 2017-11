Tim Cook ribadisce: la realtà aumentata è centrale nello sviluppo di Apple

Nel corso della conference call tenuta la scorsa notte a seguito dell’annuncio dei risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno, l’amministratore delegato di, ha nuovamente ribadito l’importanza che avrà la realtà aumentata nel futuro dell'umanità.

Il CEO si è detto entusiasta nei confronti della tecnologia: “il motivo per cui sono entusiasta della realtà aumentata è dato dal fatto che amplifica le prestazioni umane, e non isola le persone. E’ un mix tra mondo virtuale e fisico, e credo che darà un grosso aiuto all’umanità, senza isolarla” ha affermato.

“Negli ultimi anni ho visitato molti paesi e viaggiato molto. In questo modo ho potuto capire cosa ameranno gli utenti nei prossimi anni, e come cambierà lo shopping. Vedo cose che i consumatori ameranno sia per quanto riguarda il gioco che l’entertainment. Inoltre, credo che la realtà aumentata sarà di fondamentale importanza anche per le imprese, che grazie a questa tecnologia aumenteranno la produttività, indipendentemente dalle loro dimensioni” sostiene Cook.