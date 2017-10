Tim Cook ha rinviato il lancio di Carpool Karaoke a causa del linguaggio volgare

, qualche settimana fa ha annunciato un ritardo con la pubblicazione di, lo show originale per, senza però diffondere molte informazioni sul motivo per cui ha preso la decisione.

A quanto pare, il gigante di Mountain View avrebbe preso la decisione a causa “del linguaggio volgare e riferimenti all’igiene vaginale” presente in più di una puntata. La decisione, riportano alcuni siti, sarebbe stata presa dall’amministratore delegato della compagnia, Tim Cook, che avrebbe chiesto ai comici di tirare un freno e proporre agli utenti un linguaggio più pulito, sebbene comunque non sia tipico di spettacoli tipo questo.

Apple, infatti, in qualità di produttore e sviluppatore di tecnologie per masse, compresi bambini e famiglie, si sente in dovere di assicurare un linguaggio appropriato per i propri prodotti e show da pubblicare sulla piattaforma di streaming musicale.

Il gigante di Cupertino ha investito 1 miliardo di Dollari in spettacoli televisivi originali, ed avrebbe intenzione di produrre sempre più commedie e programmi in stile Carpool Karaoke.