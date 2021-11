Tim Cook a ruota libera su Elon Musk e Android: non le ha mandate a dire

Non c'è solamente la conferma relativa al possesso di criptovalute da parte di Tim Cook nell'intervista concessa dal CEO di Apple durante il New York Times DealBook Summit, che sta particolarmente attirando l'attenzione degli appassionati del mondo tech. Infatti, si è parlato anche di Elon Musk e Android.

Partendo dalla questione legata al CEO di SpaceX, durante la conferenza New York Times DealBook Summit Cook ha risposto una volta per tutte ai rumor legati alla possibile acquisizione di Tesla da parte di Apple. Ricordiamo infatti che secondo alcune voci di corridoio Musk avrebbe addirittura chiesto di diventare CEO di Apple.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, Cook ha affermato in merito: "Non ho mai parlato con Elon. [...] Non ricordavo avesse provato a contattarmi. Tuttavia, ha detto che lo ha fatto, quindi presumo sia effettivamente andata così". Insomma, il CEO di Apple ha cercato di mettere fine in modo definitivo alle speculazioni sulla vicenda.

In ogni caso, ricordiamo che la questione aveva già portato Musk a fare chiarezza: "Cook e io non ci siamo mai parlati o scritti. C'è stato un momento in cui ho chiesto di incontrarlo per parlare dell'acquisto di Tesla da parte di Apple. [...] Cook ha rifiutato di incontrarmi", aveva affermato l'imprenditore in un tweet.

Per il resto, durante la succitata intervista c'è stata una questione su cui Cook non le ha di certo mandate a dire: il sideload delle app. Infatti, stando anche a quanto riportato da MacRumors, il CEO di Apple, facendo "eco" alle recenti direzioni intraprese dalla società, ha dichiarato: "se volete effettuare il sideload, comprate uno smartphone Android. [...] Dal nostro punto di vista, è come se una casa automobilistica chiedesse ai propri clienti di non usare airbag e cinture di sicurezza. [...] Troppo rischioso farlo. Non sarebbe un iPhone se non puntasse su sicurezza e privacy".