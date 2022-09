Tim Cook scherza sul supporto a RCS in iOS: 'regalate un iPhone a vostra madre'

Poco dopo la presentazione dei nuovi iPhone 14, Tim Cook si è concesso ad una sessione di Q&A con i giornalisti, con cui ha scherzato sulla possibilità che in futuro iOS adotti lo standard di messaggistica RCS.

Senza mezzi termini, Cook ha risposto a LiQuan Hunt di Vox Media che “i nostri utenti al momento non ci hanno chiesto di lavorare su RCS”, ed ha osservato che “mi piacerebbe convincerli ad usare un iPhone”.

A questo punto la stessa persona che ha posto la domanda, è tornata sulla questione ponendo all’attenzione del CEO di Apple che sua madre non può vedere i video che le invia, in quanto iMessage ed RCS non sono interoperabili. Tim Cook ha risposto per le righe ed ha dato la sua soluzione per risolvere il problema: “compra a tua madre un iPhone”.

Sebbene possa sembrare sciocco, il colore della bolla di iMessage, che distingue gli utenti Android (verde) dagli utenti iPhone (blu) è diventato oggetto di una contesa e di una campagna a cui ha dato il via Google per spingere Apple ad adottare lo standard RCS.

I prezzi dei nuovi iPhone 14 stanno facendo discutere gli utenti soprattutto Oltreoceano, dove i rincari si sono fatti ancora più marcati a causa dell’inflazione.