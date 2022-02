Tim Cook scrive per il Corriere della Sera: la lettera di LogIn fa il giro del mondo

Mentre gli appassionati di tecnologia seguono gli annunci dell'edizione 2022 del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, all'estero si parla dell'Italia in ambito tech. Il motivo? Tim Cook ha scritto per il Corriere della Sera.

In particolare, il CEO di Apple ha partecipato al debutto di LogIn, nuovo mensile del Corriere che si occupa di tecnologia e innovazione. Cook compare infatti in copertina e ha firmato un articolo/lettera presente all'interno del primo numero. Il contenuto di quest'ultimo ha fatto il giro del mondo, arrivando a essere approfondito anche da fonti ben note come 9to5Mac e MacRumors.

In parole povere, la figura a capo di Apple ha scelto il lancio di LogIn per approfondire la filosofia di Apple, entrando nel dettaglio dei valori che guidano l'azienda e analizzando in generale la direzione verso cui si sta andando. Chiaramente consigliamo di leggere l'articolo disponibile sul portale del Corriere della Sera (nonché in edicola), ovviamente a firma Tim Cook, ma in questa sede cercheremo di effettuare un breve riassunto delle parti più importanti.

Ebbene, il CEO ha sottolineato che Apple ha sempre messo l'umanità al centro di tutto, impegnandosi anche in tematiche come i cambiamenti climatici e mirando a proteggere la privacy degli utenti. Non è inoltre mancato un elogio all'Italia, descritto come un luogo vivace, pieno di creatività e passione (Cook ha anche fatto riferimento alla Apple Developer Academy di Napoli). Insomma, Tim Cook sembra apprezzare particolarmente il nostro Paese.