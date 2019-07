Tim Cook smentisce il WSJ: non ho cacciato io Jony Ive

Nella giornata di ieri abbiamo parlato del rapporto del WSJ, che si è a lungo soffermato sull'addio di Jony Ive ad Apple. Tra le varie motivazioni si citava anche la perdita d'interesse per il design dei prodotti da parte di Tim Cook e soci, che preferirebbero concentrarsi maggiormente sui servizi. Proprio il CEO però ha smentito i rumor.

In una mail inviata al giornalista di NBC News, Dylan Byers, il numero uno del colosso di Cupertino ha definito "assurda" la ricostruzione del Journal in quanto contiene informazioni che "non corrispondono alla realtà".

Nella mail Cook non fornisce alcun esempio di informazione forviante, ma senza mezzi termini sostiene che le informazioni pubblicate dal WJS dimostrano che l'autore dell'articolo "non ha capito come lavora Apple ed il team di design" ed ha "distorto le relazioni, le decisioni e gli eventi, al punto che ha disegnato un quadro non veritiero".

Il CEO, infine, ha anche ripreso una frase rilasciata dallo stesso Ive nel messaggio d'addio, ed ha affermato che il team di progettazione dei prodotti "sarà più forte che mai. I prodotti a cui stanno lavorando vi lasceranno a bocca aperta".

Jony Ive, nonostante l'addio, continuerà a collaborare con Apple tramite una compagnia indipendente specializzata in design che vedrà la luce prossimamente.