Tim Cook spiega il futuro di Apple allo Youtuber italiano Jakidale

"Tutti pazzi per Tim Cook": potrebbe essere questo il titolo di una serie TV che vede come protagonisti gli Youtuber un po' di tutto il mondo, che in questo periodo si stanno facendo ritrarre in video insieme al CEO di Apple. Dallo spagnolo Victor Abarca all'indiano Gaurav Chaudhary, passando per il nostrano Jakidale.

Sì, il "tour degli Youtuber" del CEO di Apple passa anche per l'Italia, tramite un'intervista pubblicata, nella giornata del 4 ottobre 2023, sul canale YouTube TechDale. Come ben potete immaginare, visto il taglio comunicativo "più personale" scelto per l'occasione, il tema dell'incontro in Danimarca tra Jacopo d'Alesio (classe 1999) e Tim Cook (classe 1960) riguarda l'ambiente.

Ricorderete infatti l'annuncio di Apple Watch Series 9, nonché di Watch Ultra 2 e Watch SE, ovvero i primi prodotti carbon neutral di Apple, che guardano all'ambizioso obiettivo legato al 2030. Di cosa si tratta? La società di Cupertino vuole "rendere ogni prodotto carbon neutral entro la fine del decennio", in un piano che "include anche l'intera filiera e il ciclo di vita di ogni prodotto realizzato da Apple".

Il video di Jakidale si apre con un Tim Cook che tenta un "Salve", salvo poi passare all'istante all'inglese. Lo Youtuber fa capire sin da subito che si parla di ambiente, cosa che d'altronde si evince dall'importante numero di pannelli solari presenti. Segue una rapida spiegazione della situazione climatica attuale, che come risaputo non è esattamente delle più rosee, passando successivamente a una spiegazione degli sforzi effettuati da Apple in tal senso, nonché a una rapida chiacchierata in cui Tim Cook ribadisce la posizione dell'azienda. Per tutti i dettagli del caso sulla questione, si viene rimandati all'Environmental Progress Report 2023 di Apple.