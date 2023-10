Tim Cook spiega perché escono nuovi iPhone ogni anno e commenta il greenwashing

Dopo aver spiegato il futuro di Apple allo youtuber Jakidale, Tim Cook sta continuando il suo "tour di interviste". Questa volta, il CEO di Apple ha risposto a domande comuni relative alla società di Cupertino, riguardanti, ad esempio, il motivo per cui escono nuovi iPhone ogni anno, ma si è anche fatto riferimento al tema del greenwashing.

A tal proposito, come riportato da 9to5Mac, Cook ha deciso di rilasciare un'intervista a Brut, che arriva in seguito all'annuncio dell'azienda di voler raggiungere l'impatto zero entro il 2030. Per tutti i dettagli del caso in merito a questo programma, potreste voler dare un'occhiata alla sezione Ambiente del portale ufficiale di Apple.

Non è dunque un caso che una delle domande cerchi di comprendere cosa ne pensa il CEO della società di Cupertino in merito alle accuse di greenwashing mosse da alcuni utenti. "Quando pubblichiamo video su prodotti Apple su Brut, i commenti della nostra community spesso toccano il greenwashing e l'uso di metalli rari", incalza a un certo punto l'intervistatore.

Ricordiamo che il termine "greenwashing" viene utilizzato generalmente per indicare un "ecologismo di facciata", ovvero un marketing che cerca di dare un'immagine aziendale "ingannevolmente positiva", evitando di menzionare le attività dell'azienda che hanno invece effetti negativi sull'ambiente. Questo termine compare spesso nei commenti sul Web: come ben potete immaginare, visto l'annuncio appena effettuato da Apple, nell'ultimo periodo l'associazione è stata fatta anche con la società di Cupertino.

Tim Cook non si è di certo tirato indietro, definendo "riprovevole" il greenwashing e spiegando che ad Apple si stanno facendo invece passi concreti in ambito ambiente. Il CEO ha dunque affermato che aspetti come la presenza di un 30% di materiali riciclati lato Watch rappresentano "una vera prova" dell'impegno dell'azienda in tal senso. Cook ha dunque indicato che i clienti Apple fanno parte della missione e che l'azienda sta effettuando ampi sforzi da questo punto di vista, nonché che semplicemente sta comunicando anche al pubblico cosa sta facendo.

Alla domanda in merito a come saranno gli iPhone tra 20 o 30 anni, il CEO di Apple non poteva dunque che rispondere "a zero emissioni di carbonio". Tra l'altro, durante l'intervista Cook ha spiegato di svolgere diverse attività personali per cercare di ridurre l'impatto ambientale. Dal guidare un'auto elettrica all'evitare di fare uso di plastica, fino al riciclo di quanto utilizzato nel quotidiano.

Infine, un'altra domanda che sta attirando l'attenzione è quella relativa al motivo per cui escono nuovi iPhone ogni anno, arrivata in un contesto in cui si incalzava sul fatto che potenzialmente lanciare meno modelli potrebbe avere un impatto positivo sull'ambiente. "Penso che, per le persone che lo desiderano, avere un iPhone ogni anno sia una cosa grandiosa. Consentiamo di effettuare il trade in e rivendiamo poi il telefono restituito, se funziona ancora. Se invece non funziona, abbiamo il modo di smontarlo e prendere i materiali per ricavarne un nuovo iPhone", ha risposto Cook.