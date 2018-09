Tim Cook sui prezzi dei nuovi iPhone: 'costano meno di un Dollaro al giorno'

Intervista per l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, che è stato ospite a Good Morning America, uno dei programmi televisivi più seguiti della nazione a stelle e strisce. Oggetto della discussione, ovviamente, i nuovi iPhone XS ed XS Max.

Come da protocollo, a Cook è stata posta la domanda sui prezzi dei dispositivi, che sono significativamente più alti rispetto ai predecessori. L'amministratore delegato di Apple ha rinnovato un concetto espresso già subito dopo la presentazione di una settimana fa: "in Apple vogliamo creare un iPhone per tutti. Questo è stato da sempre uno dei nostri obiettivi, e quest'anno abbiamo proposto una linea di iPhone con prezzi molto vari in grado di accontentare tutti. Se si guarda il cellulare però, ha una macchina fotografia incredibile ed ha il chip più piccolo e potente di sempre per il settore".

Cook ha anche fatto una riflessione che tocca marginalmente l'Italia, almeno in attesa delle tariffe proposte dagli operatori: la maggior parte delle persone paga un tot mensile per acquistare l'iPhone tramite provider, ad un costo medio di 30 Dollari, meno di 1 Dollaro al giorno. Un buon valore per quello che offre, secondo il boss di Apple. "Lo smartphone ha sostituito la macchina fotografia e la videocamera. E' il sostituto del lettore musicale, del lettore video e di altri dispositivi. Quindi si tratta di un prodotto davvero importante, e siamo stati in grado di scoprire che le persone vogliono avere un prodotto più innovativo possibile, ma chiaramente non è economico da realizzare" ha affermato.

La conversazione è stata molto più ampia ed ha toccato anche argomenti spinosi, come le tariffe di Trump, sebbene i prodotti della Mela siano stati esclusi. Le motivazioni della decisione della Casa Bianca, secondo Cook sono da ricercare nel fatto che "l'iPhone è assemblato in Cina, ma le parti provengono da ogni parte del mondo, compresi gli Stati Uniti. Il vetro proviene dal Kentucky, ci sono dei chip che provengono dagli Stati Uniti, oltre alla ricerca e sviluppo che portiamo avanti nei nostri laboratori. Non voglio parlare a nome dell'amministrazione Trump, ma credo che abbiano guardato a questo quando hanno escluso i nostri prodotti dai dazi".

Sulla guerra commerciale in corso con la Cina, Cook si è detto fiducioso in quanto il commercio è sempre stato un dare-avere, motivo per cui è fiducioso "sul fatto che i due paesi risolveranno le divergenze".

L'intervista si è anche spostata sul valore di Apple, che ha superato i mille miliardi di Dollari. Il CEO ha affermato che "nella mia visione delle cose, Apple potrebbe essere stata creata solo in America, siamo un'azienda profondamente americana. Avvertiamo una tremenda responsabilità nell'aiutare il nostro paese, attraverso la creazione di posti di lavoro e gli investimenti".

Domanda anche sull'Apple Watch, che da quest'anno consente di effettuare l'ECG. "L'Apple Watch è l'oggetto più potente che si possa avere al polso. Abbiamo ricevuto vari feedback da parte dei nostri utenti nel corso degli anni, e molti di questi hanno scoperto che molti hanno scoperto grazie all'orologio di avere problemi cardiaci. E' per questo che abbiamo cercato di aiutare ulteriormente le persone" ha concluso.