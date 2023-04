Tim Cook supera Steve Jobs come CEO di Apple: in carica da oltre 4mila giorni

Sono passati pochi giorni da quando è stato pubblicato lo Steve Jobs Archive, ed oggi giunge la notizia che l’attuale amministratore delegato di Apple ha superato il compianto fondatore per permanenza come CEO della società.

Tim Cook, che ha assunto la guida della Mela Morsicata nel 2011 dopo la scomparsa di Jobs, è in carica come amministratore della compagnia da 4.250 giorni, contro i 4.249 giorni raggiunti dall’ex dirigente.

Sotto la guida di Cook, Apple è cambiata profondamente ed ha spinto maggiormente sui servizi: a Tim Cook vanno dati i meriti per aver ampliato questo portfolio con iCloud, Apple Music, Apple Arcade e l’ultimo arrivato Apple Fitness+. Chiaramente, non sono mancati i prodotti di successo come l’iPhone 12, oltre che la gamma di chipset proprietari per MacBook, a partire dall’M1 che è largamente utilizzato da milioni di utenti.

A livello finanziario, Apple è diventata la prima società americana quotata in borsa a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 2 trilioni di Dollari.

Il prossimo grande cambiamento per la Mela potrebbe essere rappresentato dal debutto dell’atteso visore per la realtà aumentata che potrebbe arrivare nei negozi il prossimo autunno, con presentazione alla WWDC. A riguardo però i rumor sono ancora contrastanti e secondo molti potrebbe anche slittare.