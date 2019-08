Tim Cook a Trump: a rischio la competitività con Samsung per colpa dei dazi

Nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha svelato di aver parlato con l'amministratore delegato di Apple Tim Cook dell'impatto dei dazi americani sulle importazioni cinesi e della concorrenza con la società sudcoreana Samsung. L'incontro è stato definito da Trump "positivo" grazie alle argomentazioni portate da Cook.

A quanto pare, il CEO della Casa della Mela avrebbe fatto l'esempio di Samsung, che chiaramente non rientrerebbe nella trade war e che potrebbe mettere a rischio la competitivà dei propri prodotti, iPhone in primis. Il colosso coreano infatti è il principale competitor di Apple nel mercato degli smartphone, e le preoccupazioni di Cook sono evidentemente andate proprio verso questa direzione.

I dazi che dovrebbero entrare in vigore il 1 Settembre e 15 Dicembre avranno un impatto di circa 300 miliardi di Dollari sui beni cinesi. Stati Uniti e Corea del Sud però hanno raggiunto un accordo commerciale lo scorso Settembre, che esclude società come Samsung dalla nuova tassazione studiata dall'amministrazione americana.

"E' stato molto convincente, quindi sto riflettendo sul da farsi" ha affermato Donald Trump riguardo l'incontro tenuto con Tim Cook. Non sono da escludere quindi cambi di rotta (anche parziali) da parte dell'inquilino della Casa Bianca, che potrebbe essersi convinto a rivedere la politica commerciale a seguito delle perplessità espresse dal CEO di una delle società americane più importanti dell'economia a stelle e strisce.

Secondo quanto riferito da Reuters, la prossima generazione di iPhone e MacBook potrebbero beneficiare di una proroga fiscale fino al 15 Dicembre, per incentivare gli acquisti in occasione del periodo natalizio. Altri prodotti dell'azienda come AirPods, Apple Watch ed HomePod potrebbero rientrare nei dazi già dal 1 Settembre. Dell'impatto sui prezzi dei prodotti Apple abbiamo parlato su queste pagine qualche settimana fa.