Tim Cook sull'ambizioso futuro IA di Apple: 'apriremo nuovi orizzonti'

Risalgono a un po' di settimane fa le prime conferme sui progetti IA di Apple, ma ora Tim Cook è tornato a trattare la questione a livello ufficiale. Infatti, sono state rilasciate delle ambiziose dichiarazioni in merito.

A tal proposito, come riportato anche da MacRumors, nella giornata del 28 febbraio 2024 si è tenuta l'annuale assemblea degli azionisti, in cui il CEO della società di Cupertino ha immancabilmente commentato quelli che sono i piani per il futuro della mela morsicata. È in questo contesto che Cook ha spiegato di essere convinto che Apple "aprirà nuovi orizzonti" in questo campo.

Più precisamente, si fa riferimento a novità in arrivo già nel 2024. D'altronde, in quel di Cupertino si discute in modo importante da tempo di intelligenza artificiale: basti pensare al fatto che a fine 2023 era emerso che quello in corso potrebbe risultare l'anno dell'IA per Apple. Ricordiamo inoltre che di recente c'è stato il lancio dell'IA MGIE per l'editing delle foto.

Per quanto attualmente non ci siano ancora troppi dettagli, invece, sui progetti a cui il CEO dell'azienda fa riferimento, quest'ultimo in passato ha indicato che Apple sta investendo parecchio in questo settore. Più avanti nel corso del 2024 ne sapremo di più, ma quel che è chiaro è che la società di Cupertino non ha di certo l'intenzione di restare fuori dal settore.