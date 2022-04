TIM, cresce la copertura del 5G: la lista dei 36 nuovi comuni in cui è disponibile

Cresce anche la copertura del 5G in Italia. Come rilevato dai colleghi di MondoMobileWeb, TIM ha comunicato l’arrivo della rete mobile di nuova generazione in 36 nuovi comuni sparsi sul territorio italiano.

La nuova lista include anche capoluoghi di provincia come Salerno, Bolzano, Caserta e Rovigo, a cui si aggiunge anche Monza. Tra i comuni figurano anche località turistiche come Rimini, Porto Empedocle e Sirmione.

Infine, tra gli altri comuni segnaliamo Villarosa, Conversano, Domodossola, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, Trontano, Castel Goffredo, Mussomeli, Atripalda, Pizzo, Vallo della Lucania, Calitri, Montano Lucino, San Gregorio Magno, Castel Morrone, Grandate, Antrodoco, Sanza, Boara Pisani, Capriglia Irpina, Auletta, Oriolo, Praiano, Laino Borgo, Sant’Agata di Esaro, Pallanzeno, Cannalonga, Anticoli Corrado e Ferruzzano.

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo anche segnalato l’arrivo di una nuova offerta speciale per il 5G di TIM, che a 9,99 Euro al mese offre chiamate ed SMS illimitati verso tutti e 5 Gigabyte di navigaizone in 5G fino a 2Gbps, grazie al piano convergente TIM Unica.

Si tratta senza dubbio di un’ottima novità per gli utenti che risiedono in tali centri (che si aggiungono a quelli in cui era già presenti e che sono indicati direttamente sul sito web ufficiale dell’operatore telefonico), i quali potranno godere della rete di nuova generazione a patto di possedere uno smartphone compatibile.