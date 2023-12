TIM-DAZN, rinnovato l'accordo per la Serie A: il calcio resta su TIMVision fino al 2029

A poche settimane dal via libera all’assegnazione dei diritti tv della Serie A, arriva un’altra importante novità. Secondo quanto affermato da Il Corriere della Sera, infatti, TIM e DAZN avrebbero rinnovato l’accordo per far restare la Serie A su TIMVision fino al 2029.

Il nuovo contratto sarebbe stato siglato lo scorso 23 Dicembre 2023, proprio a ridosso delle festività di Natale e coprirebbe le stagioni comprese tra il campionato 24/25 e 28/29.

Il quotidiano ha provato a contattare TIM per ottenere un riscontro, ma non ha ricevuto alcuna risposta in merito. Non sono chiari i contorni economici della partnership, ma il Corriere riferisce che il nuovo schema prevederebbe che la compagnia telefonica versi ogni anno a DAZN meno di 50 milioni di Euro, per un totale di circa 250 milioni di Euro in un quinquennio.

A questa somma, si dovrebbe aggiungere una parte variabile il cui importo dovrebbe essere legato soprattutto all’andamento degli abbonamenti di TIMVision.

L’accordo attualmente in vigore prevedeva il pagamento da parte di TIM di 340 milioni di Euro più bonus a stagione: anche in questo caso però la somma non era mai stata confermata in via ufficiale dalle parti. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, però, l’elevata cifra (1,2 miliardi di Euro in tre anni) ha provocato non pochi grattacapi a TIM che ha chiesto a DAZN di ricontrattare l’importo e lo stesso accordo, portando all’arrivo di DAZN su Sky.