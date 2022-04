TIM e DAZN vicine all'accordo per la Serie A: pronto il ritorno su Sky?

La trattativa tra TIM e DAZN per la Serie A sembra procedere a gonfie vele e, come spiegato da Milano Finanza, l’accordo tra le due società sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. Questa notizia apre le porte ad altri interessanti scenari, che potrebbero coinvolgere anche Sky.

DAZN, nello specifico, sarebbe disposta a concedere uno sconto a TIM su quanto pattuito la scorsa estate quando sono stati assegnati i diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021-24, con la cifra che scenderebbe da 340 a 100 milioni Euro all’anno.

Questo sconto di 240 milioni di Euro all’anno porterà ad una riduzione dell’investimento del calcio, ma la rinuncia all’esclusiva da parte di TIM potrebbe consentire a DAZN di stringere accordi con altre compagnie. Tutti i riferimenti vanno ovviamente a Sky, che potrebbe tornare alla carica.

Qualche settimana fa, anche su queste pagine abbiamo parlato della possibile trattativa tra DAZN e Sky per la Serie A: si parla del possibile ritorno dell’applicazione ufficiale della piattaforma direttamente su Sky Q e della riattivazione dei due canali satellitari, che verrebbero accolti senza dubbio favorevolmente da parte degli utenti, i quali con la trasmissione via satellite potrebbero godere di immagini a qualità maggiore e senza scatti o problemi di streaming.