TIM si disfa di Xiaomi Mi 10 5G: sconto di 501 euro, che prezzo!

Alcuni utenti sono portati a pensare che là fuori ci siano solamente persone che vogliono puntare all'ultimo smartphone approdato sul mercato. Tuttavia, in realtà c'è anche chi è alla ricerca di offerte su modelli non propriamente recenti. D'altronde, le prestazioni offerte dai top di gamma di un anno fa possono ancora rivelarsi interessanti.

Ebbene, se siete tra coloro che non necessitano dell'ultimo dispositivo approdato sul mercato e volete semplicemente portarvi a casa a buon prezzo uno smartphone prestante e con supporto al 5G, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla promozione lanciata da TIM su Xiaomi Mi 10 5G. Infatti, il noto operatore telefonico sta cercando di "svuotare" un po' i suoi negozi TIM Retail relativamente ai dispositivi presenti in vetrina, probabilmente per fare spazio agli ultimi modelli approdati sul mercato.

Capite bene infatti che Xiaomi Mi 10 5G non rappresenta più l'ultima novità, in quanto nel frattempo è arrivato molto altro (come potete leggere, ad esempio, nella nostra recensione di Xiaomi 11T Pro). Per questo motivo, ora il prodotto viene proposto a 399 euro tramite il portale TIM Retail (256GB). In precedenza il prezzo era di 899,90 euro, quindi lo sconto è di 501 euro (o meglio, 500,90 euro per la precisione).

Il "taglio di prezzo" è netto, dunque potrebbe trattarsi di una buona occasione per portarsi a casa un top di gamma del 2020 (Xiaomi Mi 10 è stato annunciato a marzo 2020), che dispone del supporto al 5G e presenta sotto la scocca un processore Qualcomm Snapdragon 865. In ogni caso, il tutto rientra nell'iniziativa "BIG DEAL" di TIM, quindi il prodotto è stato esposto in vetrina, ma l'operatore telefonico lo descrive come "completamente nuovo e con garanzia di 24 mesi".

Per il resto, proprio come avvenuto a metà settembre 2021 con la promozione di TIM legata a Xiaomi Mi MIX 3 5G, tenete bene a mente il fatto che chiaramente la disponibilità potrebbe essere limitata, vista la natura dell'offerta.

In ogni caso, per fornirvi un quadro generale della situazione, attualmente Xiaomi Mi 10, nella sua variante da 256GB di memoria interna, viene venduto a 899,90 euro sul portale ufficiale di Xiaomi, nonché a 629 euro mediante il sito Web di Unieuro (ovviamente in questi casi il prodotto è nuovo). Non siamo invece riusciti a trovare il dispositivo sul portale di MediaWorld, mentre i rivenditori di Amazon lo propongono usato in "condizioni accettabili" a partire da 315,30 euro.



Certo, nel recente passato non è mancata qualche altra offerta che ha proposto il prodotto a un prezzo leggermente inferiore. Tuttavia, chi si è perso quelle occasioni potrebbe trovare interessante la proposta di TIM.