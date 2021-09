TIM si disfa di Xiaomi Mi Mix 3 5G: prezzo folle, sconto di 601 euro

Se state cercando un dispositivo 5G in grado di offrire delle buone prestazioni, probabilmente l'offerta lanciata da TIM che stiamo per analizzare potrebbe fare al caso vostro. Infatti, il noto operatore telefonico ha scontato lo smartphone Xiaomi Mi MIX 3 5G di ben 601 euro (per la precisione, 600,99 euro).

Questo significa che dai precedenti 799,99 euro si è passati agli attuali 199 euro proposti dal portale TIM Retail. Infatti, l'operatore ha deciso di "disfarsi" di alcuni prodotti che sono stati esposti nelle vetrine dei negozi TIM Retail e che ora evidentemente non servono più. In parole povere, non si tratta di dispositivi nuovi, ma l'operatore telefonico afferma che il tutto è in ottime condizioni, offrendo tra l'altro una garanzia di 24 mesi. Questo nell'ambito dell'iniziativa di TIM denominata "BIG DEAL", che abbiamo già trattato in passato su queste pagine.

In ogni caso, certo, Xiaomi Mi MIX 3 5G non è esattamente uno smartphone di recente uscita, in quanto è approdato in Italia nel corso del 2019. Per intenderci, Xiaomi Mi MIX 3 5G rappresenta il primo dispositivo 5G arrivato nel nostro Paese. Nonostante questo, si tratta di un modello che può potenzialmente ancora fare gola a un certo tipo di utente a un prezzo così ridotto. Oltre al supporto al 5G, infatti, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 855, tipico dei top di gamma del 2019. Tra l'altro, TIM ha messo in offerta la variante con 128GB di memoria interna.

Per il resto, dando un'occhiata ai principali store online, abbiamo notato che Xiaomi proporrebbe lo smartphone a 699,90 euro tramite il suo portale ufficiale (modello da 64GB, ovviamente nuovo), ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Non siamo invece riusciti a trovare lo smartphone né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Per quel che riguarda i rivenditori di Amazon Italia, il prezzo in questo caso è pari a 449 euro. In ogni caso, proprio le recensioni lasciate su Amazon da alcuni utenti dimostrano che ancora oggi Mi MIX 3 5G può risultare valido per più di qualcuno: vi basta impostare il filtro su "Le più recenti" per comprendere meglio cosa intendiamo.