TIM, disponibile da 10 ottobre offerta Fibra a 10 Gbps: prezzi e dove sarà attivabile

L’offerta TIM Magnifica con fibra fino a 10 Gbps è finalmente disponibile in maniera più diffusa sul territorio del Belpaese. L’operatore italiano ha confermato che dal 10 ottobre arriverà in 33 città la fibra XGS-PON con l’offerta WiFi Power All Inclusive: ecco come funziona e dove arriverà nello specifico.

Come segnalato dai colleghi di MondoMobileWeb, la società ora guidata da Pietro Labriola ha concluso la fase di sperimentazione lo scorso 26 settembre 2022 e si prepara alla commercializzazione dell’offerta TIM WiFi Power All Inclusive con alcune novità rispetto alla versione precedente.

Dal 10 ottobre 2022, salvo cambiamenti, la tecnologia XGS-PON con velocità di 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload approderà in 33 città non ancora confermate, ma tra le quali sicuramente troveremo le seguenti: Milano, Torino, Trento, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Taranto e Brindisi.

Nei casi in cui l’offerta con tecnologia XGS-PON non dovesse risultare disponibile, invece, TIM consentirà l’attivazione di WiFi Power All Inclusive in fibra FTTH con tecnologia GPON con 2,5 Gbps e 1 Gbps in download e in upload. Per questa offerta specifica si parla di una copertura diversa, in oltre 600 comuni grazie alla fibra FTTH di TIM.

Il prezzo? Si parla di 39,90 euro al mese sia con attivazione di nuova linea, sia con passaggio da altri operatori. Le attivazioni effettuate entro il 29 ottobre 2022 (compreso) consentiranno di accedere a uno sconto mensile di 5 euro. Il costo di attivazione, invece, è pari a 19,90 euro. I già clienti TIM, infine, potranno passare a questa offerta pagando 44,90 euro al mese con contributo di cambio offerta pari a 34,90 euro. Incluso nell’offerta c’è anche il modem TIM 10 Gb per sfruttare velocità fino a 10 Gbps.

Per maggiori informazioni, visitare la pagina TIM dedicata dopo il 10 ottobre prossimo.

