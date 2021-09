TIM, da domani disponibili nei negozi i nuovi iPhone 13 ed il nuovo iPad

TIM ha annunciato che a partire dalla domani nei negozi sparsi sul territorio nazionale e sull'e-commerce online sarà possibile acquistare i nuovi iPhone 13 e 13 Mini, ma anche gli iPhone 13 ed iPhone 13 Pro Max svelati la scorsa settimana, oltre che il nuovo iPad.

Per tutti i modelli di iPhone 13 e per il nuovo iPad sarà possibile anche scegliere il pagamento a rate a partire da 28 Euro al mese, con addebito diretto sulla bolletta di linea fissa o con finanziamento TIMFin.

TIM offre anche ai propri utenti la navigazione 5G gratuita per i primi tre mesi, in modo tale da tastare con mano le potenzialità della rete 5G di TIM promossa da OpenSignal e riconosciuta come la più veloce d'Europa in download. Negli ultimimesi infatti l'operatore telefonico ha puntato massicciamente sul 5G ed ha raggiunto a Milano oltre il 90% della copertura, ma è attiva anche in altre città come Roma, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Verona, Sanremo, Ivrea, Brescia e Monza con il primo autodromo d'Europa connesso in 5G, a cui si sono aggiunte anche varie località turistiche come Cortina d'Ampezzo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino e molti altri comuni a più bassa densità.

Non è invece presente in listino invece il nuovo iPad Mini.