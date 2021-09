TIM down in Italia oggi 15 settembre 2021: problemi diffusi in tutto il paese

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 settembre 2021, moltissimi utenti TIM hanno iniziato a segnalare disservizi in tutta Italia con la connessione a Internet TIM. In rete, sia su portali dedicati alla segnalazione di problemi simili che su Twitter, stanno aumentando gradualmente i commenti di utenti senza rete.

Scendendo nel dettaglio, osservando innanzitutto i report su Downdetector notiamo un avvio lento attorno alle 17:37, seguito da un picco improvviso alle 17:52 con 5.240 segnalazioni e, infine, al momento della scrittura dell’articolo il grafico ne conta circa 6.560. Dando un’occhiata alla mappa in tempo reale, le zone da cui proviene la maggior parte delle segnalazioni sono grandi città come Milano, Torino, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Perugia, seguite per intensità da Firenze, Venezia, Cagliari, Bari, Udine e altre ancora.

Su Twitter, invece, l’account TIM Official ha pubblicato ben due tweet circa mezz’ora fa con i contatti di sei operatori TIM4U per la rete fissa e mobile. Il tempismo lascia ovviamente pensare che l’operatore telefonico di Luigi Gubitosi sia al corrente dei disservizi in Italia e sia pronto a offrire supporto a tutti gli utenti colpiti. Questi ultimi, tra l’altro, proprio nei commenti hanno risposto segnalando disguidi con la fibra e/o con la connessione mobile a Torino, Taranto e Maniago, giusto per citarne alcuni.

Come spesso accade in queste occasioni, in caso di aggiornamenti aggiorneremo i lettori.