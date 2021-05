TIM down in Italia oggi 8 maggio 2021: molti utenti senza connessione a Internet

Sì sta rivelando una serata non esattamente delle più piacevoli quella di oggi 8 maggio 2021 per alcuni utenti TIM. Infatti, online si stanno moltiplicando le segnalazioni relative a disservizi per quel che riguarda la connessione a Internet.

Più precisamente, a partire dalle ore 22:00 circa migliaia di utenti hanno iniziato a lamentare problemi tramite le classiche piattaforme online, dai social network a Downdetector. In particolare, al momento in cui scriviamo, in quest'ultimo sito Web si contano oltre 10.000 segnalazioni.

Insomma, sicuramente non sono pochi i connazionali che si stanno trovando senza connessione a Internet in questo sabato sera. Visto il periodo non propriamente dei più rosei, ovviamente questo può comportare parecchi "grattacapi" agli utenti, che magari stavano semplicemente cercando di rilassarsi guardando un film o una serie TV su uno dei principali servizi di streaming.

Per il resto, a quanto pare anche l'assistenza tecnica al momento ha qualche "disguido".