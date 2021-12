TIM down oggi 1 Dicembre 2021 in Italia: si moltiplicano le segnalazioni

Problemi per TIM oggi 1 Dicembre nel nostro paese. Da qualche minuto infatti sul web si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di utenti che lamentano problemi con l'accesso alla rete fissa e mobile dell'operatore telefonico italiano.

Come certificato dalla pagina Downdetector di TIM, nell'ultima ora si è registrato un picco di segnalazioni da parte degli utenti sparsi in tutta Italia. Nella fattispecie, sono lamentati disservizi con internet mobile, la telefonia mobile ed anche internet fisso.

Anche su Twitter si stanno moltiplicando le segnalazioni e l'account TIM Official sta provvedendo a mettere gli utenti in contatto con gli operatori. L'hashtag #TIMDown è stato moltiplicato da utenti che, anche con un pizzico di ironia, stanno annunciando agli altri iscritti a Twitter che i problemi sono diffusi.



A giudicare dalle prime indicazioni, però, non sembra trattarsi di un down di livello locale e sempre la pagina DownDetector mostra come le segnalazioni arrivino da più parti d'Italia. Da parte di TIM, però, almeno al momento non sono arrivate risposte di alcun tipo a riguardo ma il ripristino dovrebbe avvenire come sempre a stretto giro di orologio.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per inviarci ulteriori dettagli a riguardo e consentirci di aggiornare la news.

Notizia in aggiornamento...