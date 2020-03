TIM down oggi 11 Marzo: segnalati problemi con le connessioni

Dopo il TIM down del 5 Marzo, si registrano nuovamente disservizi con la connessione ad internet dell'operatore telefonico italiano.

Nelle ultime ore infatti il sito web DownDetector ha riportato un nuovo picco di segnalazioni dopo qualche giorno di tranquillità. La maggior parte dei problemi segnalati riguardano la connessione ad internet da casa, ma sono lamentati disservizi anche con la telefonia fissa e mobile. Dalla mappa si nota che le interruzioni arrivano da tutta Italia, segno che evidentemente si tratta di un disservizio diffuso sulla rete nazionale.

Anche su Twitter si sono moltiplicati i tweet sotto l'hashtag #TIMDown, dove molti utenti che evidentemente sono in smart working a causa delle restrizioni imposte dal Governo, stanno protestando in quanto impossibilitati a lavorare.

Da parte dell'operatore non sono arrivati commenti. Come sempre vi invitiamo a commentare la notizia per permetterci di aggiornarla ed ottenere più dettagli.



La notizia è stata pubblicata anche da Repubblica che riporta come i primi post risalgano alla giornata di ieri. Alle 18 circa TIM aveva infatti annunciato su Twitter che "i nostri operatori del Twitter Team sono a completa disposizione per tutti i clienti che necessitano di assistenza o informazioni su #TIMmobile", senza però diffondere alcuna informazione sulla natura dei problemi che, evidentemente, si sono ripresentati anche oggi.