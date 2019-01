TIM down di oggi 19 Gennaio: segnalati problemi con la linea fissa

Sabato difficile per TIM. Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, nelle ultime ore sui canali social ufficiali dell'operatore telefonico starebbero arrivando molte segnalazioni da parte di utenti che riportano disservizi con la linea fissa.

Nello specifico, la maggior parte delle segnalazioni provengono dal Nord e Centro Italia e riferiscono di numerosi disservizi collegati alla totale assenza di connessione internet sul modem di linea fissa, e l'impossibilità ad effettuare chiamate o accedere all'area clienti sul sito ufficiale.

Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, pubblicato da MMW, l'operatore telefonico sembra aver riconosciuto i problemi, ed ha esortato tutti alla calma in quanto evidentemente i tecnici sarebbero già al lavoro per far rientrare il disservizio. La risposta standard ricevuta da molti è la seguente: “Ciao […], ti confermiamo che siamo a conoscenza di quanto da te segnalato. I nostri tecnici stanno effettuando le opportune verifiche. Ti invitiamo a pazientare. Restiamo a tua disposizione. […] I nostri tecnici stanno lavorando per ripristinare la piena funzionalità del servizio al più presto. Buona giornata da TIM.”

Come sempre, vi invitiamo a segnalare eventuali disservizi attraverso i commenti per permetterci di aggiornare la notizia.



Aggiornamento delle 14:23 - A quanto pare, la situazione starebbe lentamente tornando alla normalità. Le segnalazioni infatti sembrano essere diminuite.