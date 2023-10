TIM down oggi 19 Ottobre 2023 in Italia: segnalati problemi con internet fisso e mobile - Aggiornata

Problemi per TIM oggi 19 Ottobre 2023. Da qualche minuto infatti sono aumentate le segnalazioni degli utenti che lamentano disservizi di vario tipo con la rete fissa e mobile dell'operatore telefonico italiano.

Come si può leggere direttamente nella pagina Downdetector di TIM, poco dopo le 12 sono aumentate le segnalazioni.

Nella fattispecie, la maggior parte dei problemi riguardano internet da mobile, ma una cospicua percentuale riguarda anche internet da rete fissa. Il numero di segnalazioni è in aumento ed a giudicare dalle mappe arrivano da tutto lo Stivale, a dimostrazione del fatto che non si tratta di problemi localizzati ad una determinata zona del nostro paese.

Da parte di TIM non sono arrivati commenti in merito, e potete utilizzare la sezione commenti per fornirci ulteriori dettagli.



Da Twitter alcuni utenti lamentano anche problemi con la ricezione e l'invio delle chiamate.

Aggiornamento 14:45 - TIM ha comunicato che i problemi riscontrati questa mattina sono in via di risoluzione. In uno statement diffuso da un portavoce si legge che "TIM informa che sono state risolte le problematiche tecniche che dalla tarda mattinata di oggi hanno dato origine ad alcuni malfunzionamenti sulla fonia mobile. L’azienda si scusa con la clientela per il disagio". Anche su Downdetector il numero di segnalazioni è diminuito.