TIM down oggi 20 Ottobre: segnalati problemi con internet in tutta Italia

Problemi sulla rete TIM oggi 20 Ottobre. Da qualche istante infatti si stanno moltiplicando, anche sulla pagina DownDetector dedicata e sui social, le segnalazioni di utenti che lamentano disservizi con la rete internet sia fissa che mobile dell’operatore telefonico.

Anche chi vi scrive da circa 30 minuti lamenta problemi con la navigazione internet, che risulta lenta ed in alcuni casi impedisce di accedere ai siti web, restituendo un messaggio d’errore. Anche il caricamento delle immagini e video, inoltre, risulta faticoso e difficile.

Il picco di segnalazioni su DownDetector è stato registrato intorno alle 11:44, quando hanno sfondato quota 200, ma alcuni disservizi erano iniziati anche prima.

Gli utenti sostengono che in alcune zone sarebbe impossibile navigare ad internet anche da mobile, segno che potrebbe trattarsi di un problema diffuso.

Dall’operatore telefonico ancora non sono arrivate comunicazioni ufficiali: vi terremo aggiornati non appena arriveranno novità a riguardo.



Come sempre, vi invitiamo a utilizzare la sezione commenti del sito per segnalarci ulteriori informazioni a riguardo e consentirci di aggiornare la news. Ovviamente provvederemo ad inserire tutti i dettagli del caso non appena saranno disponibili. Trattandosi di un problema largamente diffuso, però, la risoluzione potrebbe arrivare a stretto giro di orologio.