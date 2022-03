TIM down oggi 22 Marzo 2022 in Italia: segnalati problemi con internet

Problemi con TIM oggi 22 marzo 2022 in Italia. Da qualche minuto, infatti, si stanno moltiplicando su internet le segnalazioni di utenti che lamentano disservizi con la navigazione con l'operatore telefonico.

Come certificato dalla pagina Downdetector di TIM, sono lamentati disservizi con internet fisso e mobile.

A quanto pare si tratta di disservizi non localizzati in un'area specifica del paese: le segnalazioni arrivano da Napoli, Roma, Perugia, ma anche da varie città del nord Italia come Bologna, Venezia, Milano e Torino e dalla Sardegna. Meno diffusi invece in Sicilia dove sembra essere stata toccata solo la zona di Catania.

Da parte di TIM non sono arrivate ancora risposte a riguardo, ma DownDetector lamenta un picco di quasi 700 segnalazioni dalle 12:00.

Come sempre, consigliamo di utilizzare la sezione commenti per eventuali dettagli aggiuntivi. Aggiorneremo la notizia non appena arriveranno ulteriori dettagli sui disservizi o non appena saranno risolti da parte dell'operatore telefonico.