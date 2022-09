TIM down oggi 27 Settembre 2022: segnalati problemi con internet fisso e mobile

Problemi per TIM oggi 27 Settembre 2022. Da qualche minuto, infatti, si stanno moltiplicando le segnalazioni sul web e su DownDetector di utenti che lamentano disservizi con la rete internet da mobile e su rete fissa.

Come si può leggere direttamente nella pagina Downdetector di TIM, i disservizi riguardano per la maggiore internet fisso, ma non mancano le segnalazioni per il mobile.

Interessante anche notare come non sembra trattarsi di un problema localizzato in un determinato punto della Penisola, e la mappa delle interruzioni mostra puntini rossi da Torino a Palermo,passando per Napoli, Roma, Bari, Perugia, Bologna, Ferrara e Milano.

Almeno allo stato attuale, però, non sembrano essere problemi estremamente gravi: non sono giunte segnalazioni di blackout totale e da parte dell'operatore non sono arrivati ancora commenti.



