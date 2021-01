TIM down oggi 4 Gennaio 2021: segnalati problemi con internet e telefonia

Il primo lunedì del 2021 si apre subito con una serie di problemi per gli utenti TIM. Come indicato sulla pagina DownDetector dell'operatore telefonico, dalle prime luci dell'alba sono tanti gli utenti che lamentano l'impossibilità a navigare ad internet da rete fissa.

Le segnalazioni si sono moltiplicate e provengono da tutta Italia: da Milano a Verona, passando per Roma, Torino, Napoli, Firenze, Brescia, Bologna e Padova.

La maggior parte dei problemi riguarda internet: gli utenti lamentano il mancato allineamento dei router ed anche dopo aver effettuato il più classico dei riavvii il problema non sembra essere stato risolto. Evidentemente quindi si tratta di un disservizio più grave, che richiederà l'intervento dei tecnici di TIM presso le centrali.

Sono però stati lamentati anche problemi con la telefonia fissa, ma non sappiamo se le due problematiche siano collegate o meno.

Come sempre, vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti per segnalarci eventuali dettagli aggiuntivi e consentirci di aggiornare la news.



Aggiornamento:

TIM ha confermato che i problemi sono in fase di risoluzione e sono legati ad un problema riscontrato nella notte in una centrale di Milano. Nelle prossime ore il problema dovrebbe rientrare.