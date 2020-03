TIM down oggi 5 Marzo 2020: segnalati problemi con internet da rete fissa e mobile

Disservizi per la rete TIM oggi 5 Marzo 2020. Nelle ultime ore sono tanti gli utenti che stanno lamentando disservizi sia da rete fissa che mobile in tutta Italia.

A conferma di ciò, arriva anche il picco di segnalazioni su DownDetector, ma anche le molte lamentele arrivate su Twitter.

Gli utenti, nello specifico, lamentano lentezza con la rete ad internet sia fissa che mobile, soprattutto per coloro che in queste ore sono costretti a lavorare da casa per l'emergenza Coronavirus. Un utente afferma che "la connessione è lenta proprio oggi che inizio con la prima lezione online dell'università", il che dimostra come l'impatto di questo disservizio sia molto maggiore rispetto a quelli riportati in passato, proprio a causa delle recenti misure messe in campo dal Governo per contenere il Covid-19.



Il problema è diffuso su tutto il territorio nazionale, con focus principale nel nord e centro Italia.

Alcuni sostengono che i disservizi starebbero lentamente rientrando, ma continuano le segnalazioni continuano ad aumentare.



Su Twitter alcuni utenti hanno pubblicato anche gli screenshot degli speed test effettuati da rete mobile 4G, in cui è stato registrato un ping di 634ms ed una velocità di download di 0,38Mbps.

Come sempre, fateci sapere attraverso i commenti se anche voi state lamentando lentezza con internet o meno.