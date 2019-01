TIM down oggi 9 Gennaio: segnalati problemi in molte zone d'Italia

9 Gennaio di passione per molti utenti TIM. Come confermato dallo stesso operatore attraverso il proprio account ufficiale Twitter, l'operatore telefonico sta avendo qualche problema in varie zone d'Italia ed i tecnici sarebbero già al lavoro per risolvere.

Le segnalazioni sono arrivate anche tramite il sito DownDetector, ed a quanto pare riguarderebbero l'apparente impossibilità a navigare su internet.

Il problema non sarebbe localizzato in una zona precisa della Penisola: segnalazioni arrivano dal nord al sud, e sarebbero cominciate questa mattina intorno alle 8:00. I problemi riguardano internet fisso (50%), telefonia fissa (35%) e telefonia mobile (14%). Gli utenti si stanno riversando sui vari social network per esprimere il loro disappunto, ma TIM ha immediatamente voluto rassicurare tutti, precisando che i tecnici sono già al lavoro per far rientrare il tutto nel minor tempo possibile.

Il picco di segnalazioni arriva da Milano, Napoli, Torino, Palermo, Firenze, Bologna, Brescia, Bergamo e Padova.

Come sempre, vi invitiamo a segnalarci tramite i commenti eventuali aggiornamenti per permetterci di aggiungere ulteriori informazioni alla notizia.