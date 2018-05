TIM down da questa mattina: segnalati problemi da tutta Italia con reti fibra e mobile

Inizia nel peggiore dei modi la settimana di TIM. Come confermato sul sito web Down Detector, e da varie segnalazioni arrivate sui social network, l'operatore telefonico starebbe riscontrando non pochi problemi in tutta la penisola, sia per quanto riguarda la rete fissa che mobile.

Il picco di segnalazioni, riferisce downdetector, arriva da Roma, Milano, Firenze, Torino, Napoli, Palermo, Bologna, Modena, Reggio Emilia e Catania e riguarderebbe anche l'assenza di totale connettività dalla rete in fibra ottica, oltre che quella mobile.

Sullo stesso sito web si legge che le prime segnalazioni sono state effettuate alle 7:45 di questa mattina, e continuano ad aumentare con il passare delle ore. Da parte di TIM ancora non è arrivato alcun comunicato ufficiale, ma vista la portata dei problemi, una dichiarazione potrebbe arrivare nel giro di qualche minuto anche attraverso i canali social dell'operatore telefonico.

Come sempre, vi invitiamo a farci sapere attraverso i commenti gli eventuali problemi riscontrati nelle vostre zone, permettendoci di aggiornare tempestivamente la notizia con maggiori dettagli.



Aggiornamento 11:20 - secondo quanto riportato da alcuni utenti, la situazione sarebbe in fase di risoluzione. Almeno al momento però persistono i problemi in alcune zone d'Italia, ma la natura del disservizio ancora non è stata resa nota dall'operatore.