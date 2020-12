TIM, Ericsson e Qualcomm: nuovo record mondiale per il 5G FWA su lunga distanza

TIM, Ericsson e Qualcomm hanno annunciato di aver raggiunto un nuovo record mondiale di velocità a lunga distanza in banda ultralarga con tecnologia 5G applicata all'FWA. Nello specifico, sulla rete TIM è stata raggiunta la velocità di 1 Gigabit al secondo sulle frequenze millimetriche a 26 GHz, a 6,5 Km di distanza dal sito.

Come osservato da TIM, questo primato conferma ancora una volta l'utilizzabilità del 5G su spettro ad onde millimetriche non solo per impieghi urbani, ma anche per una più ampia copertura FWA 5G.

Questo risultato è stato sperimentato su rete live ed è stato possibile grazie alla nuova antenna radio integrata Ericsson 5G mmWave ad alta potenza AIR 5322, installata sul sito mobile di Roma in Via Oriolo Romano e dotata del software extend range di Ericsson. Nel comunicato diffuso dalle tre società viene osservato che la configurazione che ha permesso di raggiungere questo record includeva anche AurusAi di Casa Systems, la prima CPE 5G mmWave High Power sul mercato, dotata del chipset Qualcomm con modem 5G Snapdragon X55 e di un modulo Qualcomm QTM527 mmWave.

Le compagnie sperimenteranno la stessa soluzione anche a Front nel Canavese in provincia di Torino, un'area bianca ancora non raggiunta da soluzioni di connettività.

Qualche anno fa TIM aveva raggiunto i 20 gigabit su rete 5G a Torino.