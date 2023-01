TIM, si espande rete 5G in Italia: coperti altri 18 comuni nella penisola

A metà dicembre abbiamo segnalato l’espansione della rete 5G Vodafone a un totale di 69 città italiane, grazie all’aggiunta di cinque comuni della penisola. Il 2023 inizia con una notizia analoga, ma per un altro operatore: ora è TIM a estendere la copertura 5G con 18 nuovi comuni.

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, nelle scorse giornate la società italiana ha aggiunto alla sua lista di località coperte dalla rete mobile di quinta generazione un totale di 18 comuni sparsi dal Trentino-Alto Adige alla Basilicata, passando per Sardegna, Piemonte e Campania. Specifichiamo, dunque, che la presenza di un comune non corrisponde alla copertura completa del territorio comunale, specie nel momento in cui si tratta di una nuova aggiunta all’elenco ufficiale.

Dunque, le nuove località sono le seguenti: Rivisondoli, Roccaraso, Atella, Pentone, Bagnoli Irpino, Prata Sannita, Savona, Orbassano, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vogogna, Peschici, Sant’Antioco, Castelrotto, Corvara in Badia, Ortisei, Ponte nelle Alpi, Schio.

Grazie a questa espansione ora la rete 5G TIM risulta disponibile in un totale di 555 località in tutta Italia, dove si possono raggiungere velocità massime di 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Naturalmente, per sfruttare questa rete è necessario essere in possesso di un device compatibile e di una SIM con offerta telefonica che include l’accesso al 5G.

Nel frattempo, anche altri operatori italiani si muovono per connettere sempre più aree con la rete mobile: Iliad e WindTre hanno dato vita a Zefiro, joint venture per portare il 5G anche in zone meno densamente popolate.