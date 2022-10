TIM espande rete mobile 5G in Italia: aggiunte ben 137 località

Mentre il 3G TIM si spegne in tutta Italia, la rete mobile di quinta generazione continua a migliorare e ad espandersi in tutta la penisola. Pochi giorni fa l’operatore italiano ha aggiornato l’elenco dei comuni coperti dal 5G, confermando la copertura di 137 nuove località del Belpaese.

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, il processo di espansione del 5G TIM sta procedendo in maniera piuttosto spedita al fine di consentire a tutti i consumatori di utilizzare l’ultimo standard della rete mobile, sfruttando a pieno le alte velocità garantite, fino a 2 Gbps.

Tra i 137 comuni aggiunti alla lista spiccano in particolar modo città chiave come Bergamo, Como, Cosenza, Novara, Parma, Terni e Verona, ma non mancano anche altre località come Busto Arsizio, Civitavecchia, Macerata, Perugia, Portofino, Sestriere e Tropea. L’elenco completo è consultabile sul portale sopra linkato. Specifichiamo dunque che TIM parla di comuni, ma non è assicurata la copertura sull’intero territorio comunale.

Ricordiamo infine che per sfruttare la rete 5G è necessario avere uno smartphone compatibile con tale standard e una SIM con un piano tariffario che include effettivamente la rete mobile di quinta generazione oltre a 2G e 4G, unici standard ora accessibili tramite antenne TIM.

Giusto una settimana fa abbiamo invece parlato della nuova offerta TIM con 150 Giga a 7,99 euro al mese.