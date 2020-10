TIM, estesa la copertura della fibra ottica: raggiunti 2.700 comuni in 7 mesi

Tim ha annunciato una nuova estensione della copertura in fibra ottica sul territorio italiano. In un comunicato giunto in redazione, l’operatore telefonico ha annunciato che in sette mesi sono stati circa 2.700 i comuni che hanno beneficiato degli interventi di copertura per la rete ultrabroadband.

In questo modo, ovviamente, è aumentato anche il numero di famiglie ed imprese che hanno potuto avere accesso alla rete in fibra ottica basata sulla tecnologia FTTC, soprattutto nelle aree bianche del paese.

TIM ha nuovamente osservato che l’obiettivo finale è superare e colmare il digital divide in Italia entro il 2021, come annunciato dal CEO qualche giorno fa, estendendo a tutti gli italiani la possibilità di lavorare in smart working, navigare ad altra velocità ed usufruire dei servizi TV e d’intrattenimento in streaming.

Ad oggi sono oltre 4.700 i comuni italiani in cui sono disponibili i servizi a banda ultralarga, ma nei prossimi mesi il programma di cablaggio sarà ulteriormente intensificato ed entro dicembre la fibra sarà a disposizione del 90% delle famiglie che utilizzano la rete fissa nazionale. Entro l’anno il totale dei comuni supererà quota 5.000.

TIM ha anche confermato che per assicurare connessioni veloci anche nei comuni non raggiunti dalla fibra, utilizzerà la tecnologia FWA ibrida.