TIM: Febbraio 2021 inizia con la copertura di nuove città con la fiba a 200Mbps ed 1Gbps

TIM ha annunciato l'arrivo della fibra ottica a 200 Mbps ed 1 Gbps in una serie di nuove città, nell'ambito del Piano BUL del Governo Italiano ed il programma di Fibercop. Il mese di Febbraio 2021 quindi prende il via con un'accelerata rispetto ai dati diffusi da Infratel.

Per quanto riguarda le nuove città coperte dalla fibra a 200 Megabit al secondo, si aggiungono ala lista Pasian di Prato, in Friuli Venezia Giulia, Ozieri in provincia di Sassari in Sardegna, Asciano in provincia di Siena in Toscana, e nelle aree di Pellestrina, San Pietro in Volta e Lido di Venezia.

La fibra ad 1 Gigabit al secondo, come stabilito dal piano Fibercop stilato dallo stesso operatore telefonico, invece arriva a Cernusco sul Naviglio nell'hinterland di Milano, dove sono state coperte oltre 10mila unità immobiliari ed a Benevento dove è in programma la copertura di 19.300 abitazioni. In questo caso però la vendibilità ancora non è stata aperta ma sono comunque avviati i lavori, a fronte di un investimento totale di 7,7 milioni di Euro.

TIM inoltre ha annunciato che porterà la fibra ad 1 Gigabit al secondo a Desenzano in provincia di Brescia, Vimercate (Monza e Brianza), Belluno e Rovigo.

La copertura sarà completata entro l'anno 2023, in linea con il piano. TIM utilizzerà le infrastrutture già esistenti e, dove necessario, effettuerà scavi sul manto stradale di circa 10-15 centimetri.