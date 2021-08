TIM fornisce voucher DAZN per la prima giornata di Serie A: chi può ottenerlo e come

Oggi abbiamo parlato dell’accordo triennale tra DAZN e TIM per lo streaming nei locali pubblici, ma ci sono anche altre novità riguardanti il rapporto tra le due società: da ieri, giovedì 19 agosto 2021, TIM ha iniziato a inviare un voucher DAZN temporaneo per permettere a clienti specifici di fruire dei contenuti DAZN da subito.

L’iniziativa in questione riguarda soltanto i nuovi clienti TIM per la rete fissa che hanno attivato al contempo anche una tra le quattro offerte TIMVision Calcio e Sport, a partire dal 12 luglio 2021. Nel caso in cui essi non abbiano ancora visto l’attivazione dell’offerta per motivi tecnici, allora l’operatore telefonico di Luigi Gubitosi garantisce la possibilità di vedere subito la prima giornata del campionato Serie A TIM 2021/2022 e altri eventi sportivi trasmessi su DAZN, sia con rete fissa che con connessione mobile.

Scendendo nel dettaglio, i clienti TIM rete fissa interessati saranno tutti quelli che hanno attivato nuova linea o compiuto migrazione a partire dal 12 luglio 2021, a prescindere che si tratti di rete fissa con banda larga, banda ultralarga o FWA, e che hanno anche attivato il pacchetto TIMVision Calcio e Sport. Tramite email o SMS, essi riceveranno il codice omaggio sotto forma di link con messaggi come “Inizia a guardare subito DAZN con il codice offerto da TIMVISION” o, in alternativa via SMS, “Gentile Cliente, grazie per aver scelto TIM. Utilizza il link di questo sms per creare un Account DAZN e guardare subito i contenuti di DAZN”.

Detto anche “voucher di cortesia”, esso risulterà valido solamente fino a quando TIM non completerà l’attivazione del pacchetto TIMVision Calcio e Sport sui suoi sistemi; da quel momento in poi, l’operatore disattiverà il voucher e confermerà all’utente la possibilità di fruire dei contenuti DAZN tramite TIMVision, con un nuovo link per registrarsi ai servizi di streaming inclusi nell’offerta a cui si è iscritti.

