TIM, giga illimitati e tariffe agevolate per le chiamate verso l'Ucraina

Dopo l'annuncio di Iliad sulla crisi in Ucraina, anche TIM si unisce alla macchina della solidarietà per una nuova promozione, rivolta ai cittadini ucraini residenti in Italia. Scopriamo di cosa si tratta.

All'indomani della crisi internazionale, sfociata poi in un conflitto in territorio ucraino tra Kiev e Mosca, sono davvero tante le aziende che hanno iniziato a mettere a disposizione i propri mezzi per venire incontro ai civili, colpiti duramente dagli scontri.

Tra questi, non poteva certamente mancare TIM. L'operatore, infatti, ha annunciato la sua solidarietà verso i cittadini ucraini in Italia con giga illimitati e tariffe agevolate per il traffico verso l'Ucraina.

Nel comunicato dell'azienda si legge, nel dettaglio, che "TIM per esprimere solidarietà alla popolazione ucraina colpita dal conflitto, a partire da domani, mette a disposizione dei cittadini ucraini residenti in Italia una serie di agevolazioni tra cui giga illimitati per un mese. Per aderire all’iniziativa basta rispondere all’SMS informativo dedicato, recarsi presso i negozi TIM, oppure chiamare il 119 o visitare l’area My TIM.

Inoltre, TIM rende disponibile una tariffa agevolata per le chiamate internazionali verso i numeri mobili e i fissi in Ucraina a 10 centesimi di euro al minuto.

Per richiedere gratuitamente questa agevolazione è possibile contattare il 119, recarsi nei negozi TIM o visitare l’area My TIM".