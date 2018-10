TIM: gigabyte illimitati in regalo per gli iscritti a Tim Party

Piacevole inizio di settimana per i clienti TIM iscritti al programma TIM Party. Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, dalla giornata di ieri è possibile attivare la promozione giga illimitati che come suggerisce il nome va ad estendere in maniera del tutto gratuita la quantità di gigabyte inclusi nella promozione.

L'attivazione è completamente gratis e la promozione è strutturata in questo modo, con durata variabile a seconda degli utenti:

un giorno per i nuovi clienti TIM;

per i nuovi clienti TIM; tre giorni per i clienti TIM da più di un anno;

per i clienti TIM da più di un anno; sette giorni per gli utenti TIM da più di cinque anni;

per gli utenti TIM da più di cinque anni; un mese per i clienti mobile e fisso.

L'attivazione può essere effettuata direttamente dall'area riservata su Tim Party dal sito web dell'operatore. Chiaramente, come per tutte le promozioni è necessario attendere il messaggio di avvenuta attivazione per poter godere a pieno dell'offerta. TIM sostiene che il messaggio di avvenuta conferma arrivi nel giro di quarantotto ore, ma solitamente i tempi sono molto più ristretti e potrebbero variare a seconda della domanda.

A seguito della ricezione dell'SMS è possibile controllare l'avvenuta attivazione della promozione direttamente sul sito web TIM nella sezione MyTIM, sull'applicazione mobile o attraverso una telefonata al numero gratuito 409161.

Nelle condizioni dell'offerta TIM specifica che è necessario avere credito residuo sulla SIM per poter godere dei gigabyte gratuiti.