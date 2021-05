TIM: 'Grazie al calcio in streaming crescerà la fibra ottica in Italia'

Come noto, TIM ha siglato una partnership con DAZN per la trasmissione del campionato di Serie A a partire dal prossimo anno. Della questione ha parlato anche l'amministratore delegato di TIM, Luigi Gubitosi, in occasione della relazione annuale dell'Organo di Vigilanza sulla parità d'accesso.

Gubitosi, a riguardo, ha affermato che "stiamo costruendo reti di nuova generazione. La grande sfida è quella di portare i clienti sulla rete e ne avremo, credo, un certo numero che migrerà relativamente rapidamente. Il fatto che il calcio si sposterà dal satellite alla fibra sarà un elemento di ulteriore velocizzazione".

Secondo il CEO, infatti, con la trasmissione del calcio solo in streaming, è destinata a crescere anche la platea di utenti abbonati alla fibra ottica, che si abboneranno per godere di un'esperienza di visione migliore.

Il manager, però, esulando dal calcio ha affermato che "servirà uno sforzo complessivo da parte di tutti, dagli operatori allo Stato, per creare le condizioni perché oltre a creare un’offerta (garantiamo che ci sarà e sarà puntuale) ci deve essere anche una domanda adeguata da parte delle famiglie".

