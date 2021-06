TIM inaugura il nuovo Store con sconti su LG Velvet 5G ed iPhone 12

TIM inaugura oggi il suo nuovo store online, e lo fa in grande stile proponendo una serie di sconti su vari modelli di smartphone, per celebrare il cambio di paradigma che guiderà il negozio che diventa un e-commerce vero e proprio in cui saranno proposti anche sconti sugli smartphone, oltre che la possibilità di effettuare il pagamento a rate.

Nella giornata di oggi, 15 Giugno 2021, il TIM Store propone a 299,90 Euro l'LG Velvet 5G, nella variante con 128 gigabyte di memoria interna. Dati alla mano, il risparmio è di 350 Euro rispetto al prezzo di listino, e sarà disponibile solo per qualche ora; TIM inoltre propone anche il 5G gratis per tre mesi per coloro che effettuano l'ordine, come mostriamo nello screenshot presente in calce ed acquisito direttamente dallo store.

L'iPhone 12 Mini da 128 gigabyte, invece, è disponibile ad 829,90 Euro, mentre il modello con 256 gigabyte di storage interno passa da 1019,90 a 959,90 Euro.

Sconto anche su iPhone 12 "classico": la variante con 128 gigabyte di memoria è disponibile a 939,90 Euro, mentre la variante con 256 gigabyte di storage passa a 1059,90 Euro dai 1119,90 Euro di listino.

Anche su queste ultime promozioni viene proposto il 5G gratis per 3 mesi, per consentire agli utenti di godere della rete TIM.