TIM, Kkr pronta all'acquisto del 100% della società: il Governo chiede garanzie

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri il consiglio d'amministrazione straordinario in cui il fondo americano Kohlberg Kravis Roberts (Kkr) ha presentato una manifestazione d'interesse "non vincolante ed indicativa" per l'acquisto del 100% delle azioni di TIM.

L'operazione punta al delisting dell'operatore telefonico, vale a dire l'uscita dalla borsa. Il prezzo per azioni sarebbe pari a 0,505 Euro, per un totale di 10,8 miliardi di Euro. Attualmente Telecom ha un valore in b orsa di 7,4 miliardi di Euro con 22,5 miliardi di Euro di debiti.

Come sottolineato dalla stampa generalista, si tratta di un prezzo significativamente superiore a quello di chiusura di venerdì scorso, quando TIM in borsa ha chiuso le contrattazioni a 0,35 Euro. L'operazione però è per ovvie ragioni molto complessa e potrebbe non chiudersi a breve. Innanzitutto, KKR ha spiegato che prima di lanciare l'offerta in via ufficiale vuole "svolgere una due diligence confirmatorie di durata stimata in quattro settimane", e la manifestazione d'interesse è vincolata all'esito ed il "gradimento da parte dei soggetti istituzionali rilevanti".

Ricordiamo infatti che il Governo Italiano ha la possibilità di esercitare la Golden Power, e secondo quanto riportato da Repubblica in edicola oggi l'Esecutivo avrebbe posto due paletti e chiesto due garanzie: lo sviluppo della rete e la difesa dell'occupazione. Il dossier comunque sarà analizzato dal Ministro dell'Economia e Finanze e da Cassa Depositi e Prestiti dello Stato, ma la sensazione è che non verranno alzate barricate ma verrà effettuata una "vigilanza attiva" sulla questione.

"Il Governo prende atto dell’interesse per Tim manifestato da investitori istituzionali qualificati. L’interesse di questi investitori a fare investimenti in importanti aziende italiane è una notizia positiva per il Paese. Se questo dovesse concretizzarsi, sarà in primo luogo il mercato a valutare la solidità del progetto" si legge in una nota diffusa dal MEF in serata.

Il Governo dovrebbe però creare un super comitato con esperti del settore e ministri per analizzare la questione: ad essere coinvolti saranno Daniele Franco, Vittorio Colao, Giancarlo Giorgetti, Francesco Gabrielli e gli economisti Francesco Giavazzi, Roberto Garofoli e Giuseppe Chinè.

Nel frattempo, in mattinata TIM ha aperto con un forte balzo in borsa.