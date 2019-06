TIM lancia il 5G, ma limita la velocità di connessione per il 4G

TIM ha lanciato ieri il 5G in quattro città Italiane, ed intende espanderlo in altri capoluoghi di provincia già il prossimo mese. Tuttavia, come osservato dagli utenti, il debutto della nuova tecnologia di connettività comporterà un calo della velocità di connessione per le offerte 4G.

Come indicato nella pagina di assistenza Navigare 4G, infatti, "tutte le offerte 4G sono abilitate gratuitamente alla navigazione 4.5G fino a 700 Mbps in download e 130 Mbps in upload fino al 23/06/2019. Dopo tale data l’offerta sarà abilitata alla navigazione 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload".

Ciò vuol dire che per raggiungere le velocità precedentemente offerta dalle connessioni 4G, si dovrà sottoscrivere il nuovo piano 4.5G o 5G sugli smartphone compatibili.

In listino ad oggi l'operatore telefonico non ha incluso un'opzione da affiancare ad una promozione per sbloccare il 4.5G, ma è presente solo un piano che a 19,99 Euro al mese include 40 gigabyte di internet alla velocità massima di 700 Mbps e minuti ed SMS illimitati verso tutti.

Le offerte interessate da questo cambio sono le seguenti:

1GB per TIM Junior

Opzione 2GB

Opzione Minuti Illimitati

Opzione 500 SMS

Primo Numero Amico per TIM Junior

Promo TIM Smartphone

Secondo Numero Amico per TIM Junior

TIM 60+ in fattura TIM

TIM 60+ Senza Limiti AL MNP

TIM 60+ Senza Limiti CB

TIM 60+ Senza Limiti Plus AL MNP

TIM 60+ Senza Limiti Plus CB

TIM Junior Pack

TIM Junior

TIM Senza Limiti Gold

TIM Senza Limiti Platinum

TIM Senza Limiti Silver

TIM Senza Limiti Voce

TIM Young Senza Limiti Easy

TIM Young Senza Limiti

Internet 4GB (fuori commercializzazione)

Internet 10GB

Supergiga 20GB

Supergiga 40GB

Internet 100GB per 6 mesi

Internet 200GB per 1 anno

TIM International 30GB

TIM International Senza Limiti

TIM, per mettersi al riparo da eventuali reclami sottolinea di aver agito in conformità con quanto previsto dalla delibera dell'AGCOM 154/12CONS in tema di "Informazioni relative alle prestazioni di base offerte dagli operatori agli utenti finali con il servizio di comunicazioni mobili e personali a larga banda".