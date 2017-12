TIM lancia Five Go 15 Gigabyte: 1000 minuti e 15 gigabyte a 7 Euro

Con l'inizio del nuovo mese, gli operatori telefonici del nostro paese si stanno adoperando per lanciare le nuove promozioni da proporre ai clienti. Ad aprire i giochi ci ha pensato TIM

L'operatore blu, infatti, sta cercando di attirare quanti più clienti possibili, principalmente da parte di coloro che attualmente hanno schede attive sugli operatori virtuali.

L'offerta si articola su più piani, tutti della gamma Five Go:

Five Go , include 10 gigabyte gratis a 7 Euro ogni quattro settimane, a tempo indeterminato;

, include 10 gigabyte gratis a 7 Euro ogni quattro settimane, a tempo indeterminato; Five Go +10 Gigabyte Gratis, invece, include 1000 minuti verso tutti i numeri (sia fissi che mobili) nazionali e 15 gigabyte a 7 Euro, sempre con rinnovi ogni quattro settimane;

Entrambe le offerte sono disponibili solo per coloro che intendono effettuare la portabilità da uno dei qualsiasi Operatori Virtuali.

Five Go, di default, include minuti illimitati verso tutti e 5 gigabyte a 7 Euro, ma i 10 Gigabyte aggiuntivi verranno attivati automaticamente dopo 72 ore dalla portabilità. L'offerta è attiva a tempo indeterminato, salvo disattivazione da parte dell'utente, ed ha un costo di attivazione di 9 Euro, al posto di 29 Euro, mantenendo la SIM attiva per 24 mesi. In caso contrario, l'operatore provvederà all'addebito dei restanti 20 Euro.

Five Go +10 Gigabyte Gratis con 10 gigabyte gratis, sarà attivabile anche acquistando una nuova SIM, oltre che effettuando la portabilità da qualsiasi operatore virtuale tramite il servizio "Passa a TIM" presente sul sito web. il costo di attivazione sarà di 20 Euro con 15 euro di traffico incluso.