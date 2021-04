TIM lancia il modem 'WiFi Serie A TIM' per vedere il calcio in streaming

TIM ha annunciato che, al fine di mettere a disposizione dei tifosi la migliore esperienza di visione del calcio in streaming, è disponibile il modem "WiFi Serie A Tim", che si basa sulla connettività dell'operatore telefonica per offrire la migliore visione possibile.

Il WiFi è certificato direttamente dai tecnici TIM ed assicura la copertura in tutta la casa, ed oltre all'esperienza del calcio in streaming può essere utilizzato anche per studiare e lavorare.

L'offerta proposta agli utenti coniuga tecnologia e passione per lo sport e conferma la centralità di TIM nel mondo del calcio, dopo che da oltre vent'anni è sponsor unico della Serie A.

A supporto della comunicazione per il lancio del servizio è on air in TV uno spot con Amadeus, ideato da Luca Josi, Responsabile Divisione Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, accompagnato dal claim “La Serie A è con TIM” sulle note inconfondibili di Mina.

TIM ha anche siglato un accordo con DAZN per la trasmissione della Serie A nei prossimi tre anni. Ricordiamo che DAZN si è assicurata il pacchetto che permetterà di trasmettere tutte le 380 partite delle prossime tre stagioni del nostro campionato italiano. TIM è anche partner tecnologico della piattaforma di streaming, per migliorare la qualità di trasmissione.