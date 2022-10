TIM lancia offerta da 7,99 euro al mese con 150 Giga, chiamate e SMS illimitati

Proprio mentre Iliad lancia l’offerta Flash 160 da 9,99 euro al mese, perfetta per chi vuole anche il 5G a un prezzo più accessibile, TIM risponde con una serie di offerte Operator Attack attivabile da ieri, 20 ottobre 2022. I nuovi clienti potranno accedere, in particolare, a Power Supreme Easy a 7,99 euro al mese.

Questa promozione è disponibile esclusivamente per clienti di operatori come PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e di altri operatori virtuali minori, e include 150 Giga in 4G con download a 150 Mbps, assieme a chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale e SMS sempre senza limiti. Tuttavia, l’addebito per la ricarica deve essere effettuato tramite TIM Ricarica Automatica, ovvero con carta di credito, conto corrente o prepagate.

In alternativa, la preferenza per l’addebito su credito residuo costringerà i clienti interessati ad accedere a TIM Power Supreme a 7,99 euro al mese, con lo stesso pacchetto eccetto per i dati mobili, pari a un massimo di 100 Giga al mese. L’attivazione, anche in questo caso, resta limitata ai succitati clienti.

Coloro che provengono da Iliad a che offerta speciale possono accedere? Soltanto a TIM Special LE al prezzo di 9,99 euro al mese, con minuti e SMS illimitati e 150 Giga sempre a 150 Mbps di download grazie alla rete 4G.

Per maggiori informazioni su tutte queste offerte è necessario recarsi presso i punti vendita TIM.

Nella giornata di ieri, invece, TIM ha confermato lo spegnimento del 3G in tutta Italia.