TIM lancia offerta contro Iliad con 100 Giga a 7,99 euro al mese: tutti i dettagli

Se da un lato Iliad tenta i consumatori italiani con l’offerta Giga 100 da 7,99 euro al mese, avvalendosi del suo iconico motto “per sempre”, dall’altro TIM risponde a Iliad con Steel New GPRO, piano operator attack da 7,99 euro al mese disponibile esclusivamente per coloro che sono già clienti dell’operatore di Benedetto Levi.

Come ripreso dagli attenti colleghi di MondoMobileWeb, infatti, l’operatore blu italiano ha attivato oggi, 20 gennaio 2023, l’offerta mobile TIM Steel New GPRO con un pacchetto in realtà molto simile al piano Giga 100 del brand rivale. Oltre ai 100 Giga di Internet su rete 4G fino a 150 Mbps in download, infatti, si ricevono mensilmente anche chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, assieme a SMS senza limiti verso tutti.

Per essere precisi, il piano base TIM Steel New GPRO include minuti illimitati e 50 Giga al detto prezzo mensile; solo in questa occasione specifica, dunque, l’azienda attiva altre opzioni aggiuntive per arrivare a un totale di 100 Giga al mese e SMS illimitati senza costi aggiuntivi. L’unica quota da pagare a parte è quella per l’attivazione, normalmente fissata a 10 Euro salvo promozioni locali.

Se siete clienti Iliad interessati a questo piano, facciamo presente che TIM Steel New GPRO è disponibile solo in alcuni punti vendita TIM aderenti; pertanto, non vi resta che recarvi in un negozio TIM vicino a voi e richiedere maggiori informazioni, effettuando infine la portabilità del numero.

Parlando di altri operatori italiani, ricordiamo in chiusura le offerte di portabilità Vodafone di gennaio 2023.