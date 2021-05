TIM lancia offerta lampo Special 70: vale portabilità da ogni operatore fino al 19 maggio

TIM nel corso di maggio 2021 ha portato sia rimodulazioni per alcune offerte che nuove proposte pensate per convincere gli utenti di operatori telefonici rivali a cambiare servizio. Tra queste notiamo in particolare l’offerta winback Tim Special 70 estesa a tutti i clienti di qualsiasi operatore nazionale: vediamo cosa offre.

Questa offerta al momento sembra essere disponibile solamente in edizione limitata ad alcuni negozi TIM aderenti, ma la comunicazione riguardo la natura del piano tariffario rimane la seguente: “Offerta Lampo Imperdibile. Passa a TIM a 9,99 euro al mese. Minuti e SMS illimitati. 70 Giga. Con TIM Unica Giga illimitati. New disponibile in MNP per i clienti provenienti da tutti gli operatori”.

Come riportato anche dai colleghi di MondoMobileWeb, TIM Special 70 viene proposta con costo di attivazione gratuito e costo della SIM pari a 10 Euro salvo promozioni ulteriori. Ma chi può accedere a questa nuova offerta? Solamente alcuni ex clienti TIM selezionati che hanno ricevuto l’SMS informativo o, in alternativa, altri clienti che avranno la fortuna di trovare i negozi TIM aderenti nella loro zona.

Importante notare come i clienti TIM per rete fissa e anche rete mobile, dopo l’attivazione di TIM Special 70, potranno attivare TIM Unica per guadagnare Giga illimitati di traffico Internet. L’iniziativa è valida soltanto per clienti di rete fissa con domiciliazione attiva che addebiteranno il costo mensile di TIM Special 70 nella bolletta della rete fissa tramite “Ricarica Automatica in fattura”.

Nel mentre TIM ha ufficializzato il distacco da Huawei sul fronte 5G, sostituendo le infrastrutture del colosso cinese con quelle fornite dalla finlandese Nokia.