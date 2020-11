TIM lancia l'offerta per ottenere 2 settimane di Disney+ gratis: come attivarle

Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, TIM ha lanciato la promozione che permette ai propri clienti di ottenere due settimane di Disney+ in regalo.

Come si legge nella pagina dedicata all'offerta di TIM, però, l'offerta è attivata esclusivamente dai clienti TIM che abbiano attivo il servizio internet di rete fissa o mobile e che non abbiano sottoscritto un'offerta Mondo Disney+ o Mondo Intrattenimento. Non sono idonei alla partecipazione i clienti già abbonati a Disney+.

Per attivare l'offerta basta semplicemente cliccare su "Richiedi il Regalo" e si verrà reindirizzati alla pagina di attivazione. Qui bisognerà inserire l'indirizzo email e cliccare su prosegui. TIM provvederà ad aprire il sito di Disney+ dove si potrà effettuare la registrazione con un'email e password da utilizzare poi al momento dell'accesso. Al termine di tale procedura si potrà guardare i contenuti di Disney+ per 14 giorni.

TIM sottolinea anche che alla scadenza dei 14 giorni la promozione si disattiverà automaticamente, ma chiaramente le credenziali scelte potranno essere utilizzate anche per riattivare singolarmente il proprio account Disney+.

La promozione sarà attivabile da oggi, 27 Novembre 2020 all'8 Dicembre prossimo, e permetter di godere di tutto il catalogo di Disney+ in vista del periodo natalizio, per la contentezza di grandi e piccini.